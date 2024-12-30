Штраф от ТЦК можно обжаловать даже из-за границы. Юрист поделился алгоритмом действий

Что будет, если не уплатить штраф от ТЦК

"Неуплата штрафа может привести к начислению пени за каждый день. Также ТЦК может обратиться в исполнительную службу, чтобы открыть дело для принудительного взыскания штрафа или даже наложить арест на имущество в Украине", - объясняет юрист.

Кроме этого, нарушителям в случае неуплаты штрафа и невыполнения других обязательств перед государством, могут запретить въезд в Украину, поскольку информацию о неуплате штрафа могут передать пограничной службе.

"При этом наложенный на конкретное лицо штраф не может быть "переброшен" на его родственников. Ответственность за административное правонарушение является индивидуальной. Однако, если исполнительная служба наложит арест на общее имущество, это может затронуть интересы родственников, которые являются совладельцами этого имущества", - отмечает Франчук.

Как обжаловать штраф из-за границы

По словам юриста, обжалование штрафа, наложенного ТЦК, для лиц, находящихся за рубежом, является сложным процессом, но реальным. В Украине уже есть прецеденты.

Напомним, что если штраф от ТЦК не оплатить в течение 15 дней, постановление передается в исполнительную службу, которая может наложить арест на имущество и счета должника в Украине. Также могут удвоить сумму штрафа.

"После получения постановления о штрафе важно немедленно начать процедуру обжалования, поскольку на это отведено всего 10 дней. Рекомендую привлечь квалифицированного юриста в Украине для представления ваших интересов в суде и взаимодействия с ТЦК. Предоставление документов, подтверждающих ваше пребывание за рубежом, может быть весомым аргументом при обжаловании штрафа", - отмечает эксперт.

"Важно понимать, что неявка в ТЦК по повестке может привести не только к административному штрафу, но и к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). Поэтому, если вы получили повестку, находясь за границей, крайне важно принять меры для урегулирования ситуации", - говорит Франчук.

Как обжаловать штраф ТЦК, находясь за границей: