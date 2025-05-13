Штраф от ТЦК можно оплатить со скидкой 50%: пошаговая инструкция, как это сделать

С 17 апреля 2025 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий получить 50% скидку на штрафы, наложенные территориальными центрами комплектования. Но воспользоваться этой опцией можно не всегда.
Когда и как можно воспользоваться скидкой, в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.
Юрист отмечает, что скидка применяется только при условии, что лицо добровольно признает нарушение до вынесения постановления о штрафе. Для этого нужно подать соответствующее заявление.
Если же постановление уже вынесено - платить придется полную сумму. Более того, если не оплатить штраф в течение 15 дней с момента вручения постановления, его сумма удваивается.
Есть два способа подачи заявления о признании нарушения:
После подачи заявления можно будет получить 50% скидку на штраф, как только это станет технически возможным.
Скидка не действует задним числом - если штраф уже наложен, действовать нужно в пределах полной суммы.
Подача заявления - добровольная, но это единственное законное основание для уменьшения размера штрафа.
"Закон №4316 четко устанавливает условия: только предварительное признание вины дает право на скидку. Поэтому главное - не упустить момент", - подытожила адвокат Мария Ганина.
Ранее РБК-Украина писало о необходимости своевременной постановки на воинский учет. Мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, которые не стали на учет или не обновили свои данные, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 500 гривен. Законодательство предусматривает, что за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Чтобы избежать штрафов, гражданам следует обратиться в районный или городской ТЦК и СП для уточнения своих данных и выполнения обязанностей по воинскому учету.
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