Штраф от ТЦК можно оплатить со скидкой 50%: пошаговая инструкция, как это сделать

Когда действует скидка

Юрист отмечает, что скидка применяется только при условии, что лицо добровольно признает нарушение до вынесения постановления о штрафе. Для этого нужно подать соответствующее заявление.

Если же постановление уже вынесено - платить придется полную сумму. Более того, если не оплатить штраф в течение 15 дней с момента вручения постановления, его сумма удваивается.

Как подать заявление на скидку

Есть два способа подачи заявления о признании нарушения:

через приложение "Резерв+" - опция заработает с лета 2025 года;

лично в ТЦК и СП - доступно уже сейчас.

После подачи заявления можно будет получить 50% скидку на штраф, как только это станет технически возможным.

Что важно знать

Скидка не действует задним числом - если штраф уже наложен, действовать нужно в пределах полной суммы.

Подача заявления - добровольная, но это единственное законное основание для уменьшения размера штрафа.

"Закон №4316 четко устанавливает условия: только предварительное признание вины дает право на скидку. Поэтому главное - не упустить момент", - подытожила адвокат Мария Ганина.