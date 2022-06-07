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Штраф чи в'язниця? Яке покарання загрожує за ухиляння від мобілізації

Фото: за ухиляння від мобілізації загрожують штрафи та реальні терміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за неявку у військкомат у період воєнного часу передбачено штраф до 3 400 гривень. При цьому ухилення від призову на службу у такий період карається від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Сухопутних військ.

Розмір штрафів

"Відповідно до статті 210-1 КУ про адміністративні правопорушення в разі незʼявлення за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки для визначення призначення у воєнний час тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 - 3 400 гривень)", - повідомили у відомстві.

Поліція має право затримати

Також представники Нацполіції можуть затримувати військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до територіального центру комплектування (статті 259 та 262 КУ про адміністративні правопорушення, частина 3 статті 38 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу").

Від 3 до 5 років в'язниці

Окрім того, статтею 336 ККУ передбачена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

За вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, чи можна вручати повістки на блокпостах.

Додамо, що Верховна рада України ухвалила законопроєкт про продовження мобілізації. Вона триватиме до 23 серпня.

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мобилизация в Украине