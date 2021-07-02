Штраф понад 42 тисяч гривень: Рада хоче посилити покарання за проникнення у зону ЧАЕС

За незаконне проникнення у зону відчуження Верховна рада хоче ввести кримінальну відповідальність. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №4156.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 269 парламентаріїв.
Закон авторства Кабінету міністрів передбачає, що проникнення у зону відчуження або зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження або перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.
Розмір штрафу складе від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч - 42,5 тисячі гривень.
Крім того, переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.
Нагадаємо, закон внесли в Раду ще в вересні 2020 року.
Як писало РБК-Україна, в Чорнобильській зоні незаконно обробляли радіоактивно забруднену землю. Правоохоронці припинили таку діяльність "чорних" фермерів, а суд заарештував техніку, яку задіяли в зоні.
Так, Чорнобильська зона відчуження відкрилася для туристів з 1 червня минулого року з певними обмеженнями, які скасують після завершення карантину.