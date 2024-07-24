Штраф за проезд на красный свет: сколько придется заплатить

Для украинских дорог распространена проблема игнорирования водителями сигналов светофора. Это опасное явление, которое основывается на различных факторах, таких как невнимательность или же дерзкое желание "проскочить" перекресток на пределе желтого сигнала.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Как фиксируются нарушения

В Украине для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах активно используются современные технологические решения и методы. Среди них:

Автоматическая фиксация нарушений с камер наблюдения является ключевым инструментом для правоохранительных органов. Камеры на важных участках дорог и светофорах фиксируют проезд на красный свет, скорость и другие нарушения.

Мобильные группы патрульной полиции, оборудованные портативными видеокамерами и радарами, позволяют фиксировать нарушения в реальном времени и составлять протоколы на месте.

Эти методы не только фиксируют нарушения, но и служат превентивной мерой, ведь водители понимают высока вероятность фиксации их действий.

Сумма штрафов

Пренебрежение сигналами светофора - это не только опасное, но и дорогостоящее нарушение. Согласно действующему законодательству Украины, за проезд на красный свет предусмотрены следующие штрафы:

Первое нарушение: 510 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 1020 гривен.

Проезд на встречную полосу на красный свет: 1020 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 2040 гривен.

Создание аварийной ситуации из-за проезда на красный свет: 1530 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 3060 гривен.

Проезд на красный свет, что привело к ДТП: 2040 гривен.

Повторное нарушение в течение года: 4080 гривен.

Важно отметить, что кроме штрафа, за проезд на красный свет, повлекший ДТП или создание аварийной ситуации, водителя могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.