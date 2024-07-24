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Штраф за проїзд на червоне світло: скільки доведеться заплатити

Середа 24 липня 2024 18:00
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Штраф за проїзд на червоне світло: скільки доведеться заплатити Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Для українських доріг поширеною є проблема ігнорування водіями сигналів світлофора. Це небезпечне явище, яке ґрунтується на різних чинниках, як-от неуважність або ж зухвале бажання "проскочити" перехрестя на межі жовтого сигналу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Для написання матеріалу використовувався Кодекс про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Зміст

  1. Як фіксуються порушення
  2. Сума штрафів

Як фіксуються порушення

В Україні для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та забезпечення безпеки на дорогах активно використовуються сучасні технологічні рішення та методи. Серед них:

  • Автоматична фіксація порушень з камер спостереження є ключовим інструментом для правоохоронних органів. Камери на важливих ділянках доріг та світлофорах фіксують проїзд на червоне світло, швидкість та інші порушення.
  • Мобільні групи патрульної поліції, обладнані портативними відеокамерами та радарами, дозволяють фіксувати порушення в реальному часі та складати протоколи на місці.

Ці методи не лише фіксують порушення, але й слугують превентивним заходом, адже водії розуміють високу ймовірність фіксації їхніх дій.

Сума штрафів

Нехтування сигналами світлофора - це не лише небезпечне, але й дороговартісне порушення. Згідно з чинним законодавством України, за проїзд на червоне світло передбачено такі штрафи:

  • Перше порушення: 510 гривень.
  • Повторне порушення протягом року: 1020 гривень.
  • Проїзд на зустрічну смугу на червоне світло: 1020 гривень.
  • Повторне порушення протягом року: 2040 гривень.
  • Створення аварійної ситуації через проїзд на червоне світло: 1530 гривень.
  • Повторне порушення протягом року: 3060 гривень.
  • Проїзд на червоне світло, що призвело до ДТП: 2040 гривень.
  • Повторне порушення протягом року: 4080 гривень.

Важливо зазначити, що окрім штрафу, за проїзд на червоне світло, що спричинило ДТП або створення аварійної ситуації, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

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