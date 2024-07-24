Штраф за проїзд на червоне світло: скільки доведеться заплатити

Для українських доріг поширеною є проблема ігнорування водіями сигналів світлофора. Це небезпечне явище, яке ґрунтується на різних чинниках, як-от неуважність або ж зухвале бажання "проскочити" перехрестя на межі жовтого сигналу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Як фіксуються порушення

В Україні для посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та забезпечення безпеки на дорогах активно використовуються сучасні технологічні рішення та методи. Серед них:

Автоматична фіксація порушень з камер спостереження є ключовим інструментом для правоохоронних органів. Камери на важливих ділянках доріг та світлофорах фіксують проїзд на червоне світло, швидкість та інші порушення.

Мобільні групи патрульної поліції, обладнані портативними відеокамерами та радарами, дозволяють фіксувати порушення в реальному часі та складати протоколи на місці.

Ці методи не лише фіксують порушення, але й слугують превентивним заходом, адже водії розуміють високу ймовірність фіксації їхніх дій.

Сума штрафів

Нехтування сигналами світлофора - це не лише небезпечне, але й дороговартісне порушення. Згідно з чинним законодавством України, за проїзд на червоне світло передбачено такі штрафи:

Перше порушення: 510 гривень.

Повторне порушення протягом року: 1020 гривень.

Проїзд на зустрічну смугу на червоне світло: 1020 гривень.

Повторне порушення протягом року: 2040 гривень.

Створення аварійної ситуації через проїзд на червоне світло: 1530 гривень.

Повторне порушення протягом року: 3060 гривень.

Проїзд на червоне світло, що призвело до ДТП: 2040 гривень.

Повторне порушення протягом року: 4080 гривень.

Важливо зазначити, що окрім штрафу, за проїзд на червоне світло, що спричинило ДТП або створення аварійної ситуації, водія можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.