Штраф более 3 тысяч: кого запрещают ловить в водоемах Украины до конца сентября

Уже вскоре в Украине начинается летне-осенний запрет на вылов раков. Продлится он в большинстве областей до конца сентября текущего года.
Согласно информации Госрыбагентства, летне-осенний запрет на вылов раков будет введен с целью сохранения и охраны их популяции в период второй линьки (во время которой они наиболее уязвимы).
Так, с 10 августа запрет начнется:
Между тем на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины запрет на вылов этих пресноводных жителей будет продолжаться:
Украинцам напомнили, что линька - естественный и чрезвычайно важный процесс в жизни раков, ведь для того, чтобы расти, они вынуждены "периодически сбрасывать свой старый, твердый хитиновый панцирь".
"Период формирования и укрепления нового панциря может длиться от одного до полутора месяцев. Во время этого процесса и в течение нескольких недель после него раки чрезвычайно уязвимы - именно поэтому в это время действует запрет на их вылов", - объяснили в Госрыбагентстве.
Кроме того, внимание рыбаков обратили на то, что на Закарпатье доминирующие группировки речных раков (по научным данным) сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов которого действует в течение всего года.
За вылов раков в период запрета в Украине предусмотрено наказание:
Кроме того, нарушителям необходимо будет возместить нанесенный рыбному хозяйству ущерб.
При этом компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.
"Рак - это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Он выполняет роль "санитара" водоемов, поедая остатки органики и очищая дно", - напомнили в Госрыбагентстве.
Следовательно, уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер.
"Поэтому обращаемся к рыбакам с просьбой помнить об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений", - подытожили в государственном агентстве.
