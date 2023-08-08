Штраф за неявку. Какие документы нужны для встречи с военным комиссаром: объяснение

Какие документы нужны, если есть отсрочка

Об изменении персональных данных надо сообщить военкомат в семидневный срок, говорит Антон Маринич. А если был потерян военно-учетный документ, то чем быстрее, тем лучше. Что касается документов, которые должны быть при вас, то здесь зависит, с какой целью необходимо явиться в военкомат.

"Если цель похода в военкомат состоит в получении отсрочки, тогда нужно подготовить документы, подтверждающие право на отсрочку", – объясняет юрист.

О категориях мужчин, которые могут получить отсрочку и какими документами ее подтвердить, РБК-Украина подробно писало ранее.

При полученных отсрочках нужно подготовить следующие документы:

1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. В условиях военного положения каждый человек обязан при себе иметь такой документ или воспользоваться приложением "Дия".

2. Военно-учетный документ. В основном это военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Военкомат по результатам рассмотрения документов об отсрочке может проставить соответствующую отметку в таком документе.

Фото: Об изменении персональных данных нужно сообщить нужно военкомат в семидневный срок (Виталий Носач/РБК-Украина)

3. Непосредственно документы, предоставляющие право на отсрочку. Сделать их копии и взять с собой оригиналы, чтобы их предъявить. Если нет возможности предъявить оригинал, то оптимально будет сделать нотариально заверенные копии таких документов. Работники военкомата должны быть уверены в подлинности таких документов.

Поскольку перечень оснований достаточно велик, юрист предлагает рассмотреть на примере получение отсрочки мужем, у которого жена является лицом с инвалидностью.

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" это основание определено так: "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужчины) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Анализируя это основание, есть следующий перечень документов:

свидетельство о браке : для подтверждения родственных связей с супругой;

: для подтверждения родственных связей с супругой; справка к акту осмотра МСЭК или пенсионное удостоверение супруги: для подтверждения того, что супруга является лицом с инвалидностью. В пенсионном удостоверении должна быть указана группа инвалидности;

или для подтверждения того, что супруга является лицом с инвалидностью. В пенсионном удостоверении должна быть указана группа инвалидности; заявление жены о том, что у нее нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать. Подпись на таком заявлении должна быть нотариально удостоверена.

"При этом в законе не уточняют, каким именно документом подтверждать отсутствие других трудоспособных лиц, поэтому на сегодняшний день сформирован такой практический подход. В целом можно заключить, что при посещении ТЦК и СП с целью получения отсрочки наличие оригиналов документов или их нотариальных копий является обязательным", – отмечает Антон Маринич.

Какие документы нужны, если вы изменили учетные данные

Если вы решили обновить свои учетные данные, то в таком случае предоставляете документы, содержащие информацию о таких изменениях.

Фото: При посещении военкомата, чтобы получить отсрочку, наличие оригиналов документов или их нотариальных копий обязательно (Виталий Носач/РБК-Украина)

В личном деле хранится информация о:

месте жительства и местонахождении;

сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

сведения о занятости (место работы); сведения об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости.

Что касается изменений в перечисленных учетных данных, то сообщать о таких изменениях также нужно своему работодателю.

Предприятия, учреждения, организации и учебные заведения должны вести персональный военный учет своих работников. Отдельной обязанностью таких работодателей является уведомление ТЦК и СП об изменении ваших учетных данных. Информацию об изменениях работодатель обязан подать в военкомат в течение 7 дней.

"Обобщая, следует констатировать, что несвоевременное уведомление ТЦК и СП об изменении учетных данных призывника, военнообязанного или резервиста может быть основанием для наложения штрафа за нарушение оборонного законодательства (статья 210-1 КУоАП) в размере от 3400 грн до 5100 грн, а на работодателей – от 5100 до 8500 грн", – обращает внимание собеседник.