Ремни или подушки безопасности: что важнее в современных машинах

Ремни безопасности применяются в автомобиле более полувека, но все еще есть люди, которые сомневаются в их целесообразности. Кроме того, в последнее время подушки безопасности появились в каждой машине. Так от чего больше пользы?

Прежде чем начать обсуждение средств пассивной безопасности, напомним, что Правила Дорожного движения Украины (п. 5.1.б и п. 2.3.в) требуют обязательного использования ремней водителем и всеми пассажирами легкового авто независимо от места каждого в машине.

Предусмотренный за невыполнение этих пунктов штраф составляет 510 грн. (ст.121 ч.5 КУоАП). Наказание может налагаться как на водителя, в машине которого был непристегнут пассажир, так и на самого пассажира.

Для чего нужны ремни и подушки безопасности

Оба средства относятся к системе пассивной безопасности, задача которой – спасти жизнь или снизить тяжесть травм людей после столкновения.

Ремни должны удержать человека на его сидении, точнее – на расстоянии от деталей интерьера и кузова, о которых во время ДТП сражается все, что не было зафиксировано в салоне. Ведь именно от этих ушибов и травмируется человек внутри машины.

Подушка безопасности играет приблизительную ту же роль. А точнее, она смягчает силу удара тела о детали интерьера в тех местах, где этот удар наиболее вероятен. Поэтому в салоне машины подушек может быть много, вплоть до 12 – 16 единиц.

Каждая подушка (еще их называют аэрбегами) разворачивается за считанные доли секунды (0,02-0,05 с) после первого удара ДТП, но только если на это будет команда электронного модуля. А команды может и не быть, если электроника решит, что износ определенной подушки нецелесообразн: например, когда напротив нее нет пассажира, когда скорость столкновения невелика и т.д.

Непристегнутый ремень человека напротив подушки часто тоже является причиной отказа в его активации.

Ремень или подушка

Износ аэрбегов привязали к статусу ремней безопасности из-за того, что подушка без пасов может быть неэффективной, а то и опасной. Ведь развертывается аэрбег благодаря взрыву пиропатрона, наполняющего тканевый мешок газами с такой силой, что может разбить лицо, если оно окажется слишком близко в этот момент. А именно ремень удерживает человека на сидении в стандартной позиции, на которую рассчитана и форма подушки, и место его расположения, и алгоритм развертывания.

Чтобы не произошло так, что подушка вместо спасения пассажира (водителя) от травм придаст ему свои повреждения, конструкторы считают первичным ремень безопасности: человек должен быть пристегнут, и пристегнут правильно.

Недостатки подушек безопасности

С одной стороны, хорошо, что подушки работают адресно: их можно разместить именно там, где есть угроза контакта человека с кузовом. Но с другой, ремни более универсальны – они держат человека на сиденье при большинстве вариантов столкновений. В то время как аэрбег почти на каждый случай нужен свой: фронтальный, коленный, боковой, центральный и т.д.

Вторая серьезная проблема подушек в кратности их износа: они буквально одноразовые, сдувая максимум за 5 – 10 секунд. При том, что в одном ДТП машина часто испытывает несколько столкновений, и во втором-третьем люди уже не получат от подушек защиты.

Таким образом, как самостоятельное средство безопасности аэрбеги далеки от идеала.

Кратко

То, что все нынешние автомобили имеют в салоне одновременно и ремни, и подушки говорит о том, что каждая из этих систем имеет свое предназначение. А значит, противопоставлять их нельзя – обе работают на сохранность водителя и пассажиров. Но начинается все с ремня: он работает более комплексно, и если он не застегнут, подушки могут не активироваться. Словом, пристегивайтесь каждый раз, когда садитесь в машину.