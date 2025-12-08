Штраф за елку: украинцам напомнили, сколько "светит" за незаконный сруб дерева

Штрафы за нелегальные елки

Размер штрафа зависит от диаметра дерева и места вырубки:

до 10 см: 893 гривны, в заповедниках - 7,6 тысячи гривен;

10,1-14 см: 1,5 тысячи гривен, в заповедниках - 13,3 тысячи гривен;

14,1-18 см: более 4 тысяч гривен, в заповедниках - 34,7 тысячи гривен.

В декабре и январе штрафы возрастают втрое! Кроме того, за существенный ущерб более 30,2 тысячи гривен предусмотрено уголовное наказание.

Как охраняют ели в Украине

В Государственном предприятии "Леса Украины" под новогодний сезон усилили охрану хвойных насаждений. На 2,7 тысяч га "елочных" плантаций растет более 7,8 млн деревьев, и их оберегают 295 мобильных рейдовых групп из почти 1000 человек.

Выявлено 34 случая незаконной рубки

Во время 385 рейдов правоохранители выявили 34 случая незаконной вырубки елей и сосен. Составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тысяч гривен. Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях.

На что обращать внимание при покупке

В компании советуют при покупке проверять бирку или клейкую ленту на елках. Через сервис open.ukrforest.com покупатель может узнать, в каком именно лесничестве срубили елку и является ли она законной.

Если заметили деревья без маркировки - сообщайте в органы власти. Это помогает защитить леса и поддержать законную торговлю.