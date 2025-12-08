Штраф за елку: украинцам напомнили, сколько "светит" за незаконный сруб дерева

В Украине незаконный сруб елок наказывается штрафом. Его размер зависит от диаметра дерева и места вырубки, а в предновогодний период суммы наказания возрастают втрое.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГП "Леса Украины" в Facebook.
Размер штрафа зависит от диаметра дерева и места вырубки:
В декабре и январе штрафы возрастают втрое! Кроме того, за существенный ущерб более 30,2 тысячи гривен предусмотрено уголовное наказание.
В Государственном предприятии "Леса Украины" под новогодний сезон усилили охрану хвойных насаждений. На 2,7 тысяч га "елочных" плантаций растет более 7,8 млн деревьев, и их оберегают 295 мобильных рейдовых групп из почти 1000 человек.
Во время 385 рейдов правоохранители выявили 34 случая незаконной вырубки елей и сосен. Составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тысяч гривен. Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях.
В компании советуют при покупке проверять бирку или клейкую ленту на елках. Через сервис open.ukrforest.com покупатель может узнать, в каком именно лесничестве срубили елку и является ли она законной.
Если заметили деревья без маркировки - сообщайте в органы власти. Это помогает защитить леса и поддержать законную торговлю.
Цены на новогодние елки в этом году почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Хвойные деревья стоят от 210 до 250 гривен, а ель и пихта - от 240 до 280 гривен. Елки в контейнерах обойдутся дороже - от 500 гривен, в зависимости от размера.
"Немного дороже елки продают в малоресурсных регионах Востока и Юга, а также вблизи крупных городов - Днепра, Одессы, Николаева. Самые доступные цены - в лесистых районах Севера и Полесья: Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов", - сообщили в ГП "Лесы Украины".