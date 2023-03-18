Штраф или тюрьма: что грозит украинцам за неявку по повестке

По его словам, в случае неявки в военкомат работники территориальных центров комплектования могут составить протокол о привлечении лица к административной ответственности по статье 210 КУоАП "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета".

“На основании этого руководитель ТЦК может вынести постановление и наложить на лицо штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен (правонарушение совершено в условиях военного положения)”, - отметил Полевой.

При этом Нацполиция при условии обращения ТЦК и СП или органов СБУ может осуществить административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения.

"Из практики нередки случаи, когда после получения повестки военнообязанный не прибывал в ТЦК и СП и никаких негативных последствий, о которых упомянутое выше к нему применено не было", - добавил адвокат.

Также он подтвердил, что в случае получения повестки для прохождения военно-врачебной комиссии или мобилизационного распоряжения и последующей неявки в ТЦК и СП правонарушителя могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания (статья 337 УК Украины) или уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 УК Украины). За это может грозить тюремный срок от трех до пяти лет.