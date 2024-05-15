Штраф за "битого" коня: что грозит водителю за управление автомобилем без талона техосмотра

Технический контроль автомобиля - это не просто формальность, а гарантия безопасности участников дорожного движения. Поэтому своевременное прохождение техосмотра является вкладом водителя в создание безопасной транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Управление транспортным средством, которое не прошло своевременно техосмотр, влечет за собой штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас эта сумма составляет 3400 гривен. За повторную просрочку талона ОТК, водитель уже должен выплатить 17 тысяч гривен.

При этом, если нарушение совершило должностное лицо - ему грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Управление транспортным средством, которое имеет серьезные неисправности, может привести к штрафу от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

К таким неисправностям относятся:

Неисправности тормозной или рулевой системы

Повреждения тягово-сцепного устройства

Нерабочие внешние световые приборы (в темное время суток)

Другие неисправности, делающие эксплуатацию авто опасной

Переоборудование авто с нарушением правил, норм и стандартов

Кроме штрафа, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев или арестован на срок от пяти до десяти суток.

Также водитель может получить дополнительный штраф, если продолжит ездить на машине с просроченными документами (страховым полисом, техническим паспортом, регистрационным документом).

Еще более серьезные последствия: если из-за езды на авто без техосмотра произошла авария, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть или телесные повреждения людей.