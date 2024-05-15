Штраф за "битого" коня: що загрожує водію за керування автомобілем без талону техогляду

Технічний контроль автомобіля - це не просто формальність, а гарантія безпеки учасників дорожнього руху. Тому своєчасне проходження техогляду є внеском водія у створення безпечної транспортної інфраструктури.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Керування транспортним засобом, який не пройшов своєчасно техогляд, тягне за собою штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Наразі ця сума становить 3400 гривень. За повторне прострочення талона ОТК, водій вже має виплатити 17 тисяч гривень.

При цьому, якщо порушення здійснила посадова особа - їй загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Керування транспортним засобом, який має серйозні несправності, може призвести до штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До таких несправностей належать:

Несправності гальмової або рульової системи

Пошкодження тягово-зчіпного пристрою

Неробочі зовнішні світлові прилади (в темну пору доби)

Інші несправності, що роблять експлуатацію авто небезпечною

Переобладнання авто з порушенням правил, норм і стандартів

Окрім штрафу, водій може бути позбавлений права керування транспортним засобом на строк від трьох до шести місяців або заарештований на строк від п'яти до десяти діб.

Також водій може отримати додатковий штраф, якщо продовжить їздити на машині з просроченими документами (страховим полісом, технічним паспортом, реєстраційним документом).

Ще серйозніші наслідки: якщо через їзду на авто без техогляду сталася аварія, водій може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть або тілесні ушкодження людей.