Штраф 2000 евро: в Греции запретили работу под палящим солнцем
Правительство Греции из-за аномальной жары, которая достигла 44 градусов, запретило физическую работу на открытом воздухе в часы пик, а работодателей обязали обеспечить дистанционную работу там, где это возможно. За нарушение будут штрафовать на 2000 евро за каждого сотрудника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Ехргеѕѕ.
Новые правила в Греции
По данным Национальной метеорологической службы Греции, опасная жара продлится шесть дней. На этом фоне Министерство труда обнародовало новый свод правил, обязывающий останавливать работу с 12:00 до 17:00 в регионах, где фиксируются сверхвысокие температуры.
Ограничения касаются низменных районов таких региональных единиц, как:
- Еврос (Суфли)
- Серрес (Серрес)
- Лариса (Лариса)
- Виотия (Алиартос)
- Халкидики (Полигирос)
- Иматия (Верия)
- Трикала
- Фтиотида
- Айтолоакарнания
- Ионические острова
- Восточный Родос
- Прибрежные районы Коринфа, Арголиды, Аркадии, Лаконии и Мессинии.
В эти часы запрещено выполнение физических работ на открытом воздухе - на строительных площадках, в зонах ремонта судов, при доставке товаров, в том числе на двухколесном транспорте, роликах и скейтбордах.
Дистанционная работа и исключения
Компании должны организовать дистанционный формат работы, если это позволяет специфика деятельности. Работа служб доставки возможна только при условии, что товары забирает клиент самостоятельно или доставка осуществляется не на мопедах и велосипедах, а в транспорте с кондиционером.
При этом прекращение работы не касается критической инфраструктуры - медицинских учреждений, водо- и электроснабжения, транспорта (морского, наземного, воздушного), при условии соблюдения технических и организационных мер безопасности.
Штрафы за нарушения
Если компания позволит выполнение запрещенной работы, она получит штраф - 2000 евро за каждого работника, который работал в запрещенные часы.
Закроют ли Акрополь
В начале июля из-за жары уже временно закрывали Акрополь - самую известную туристическую достопримечательность Греции. Произойдет ли это снова, пока не подтверждено. Туристам советуют следить за обновлениями на официальном сайте достопримечательности.
Волна жары накрывает Европу
Аномальная погода охватила и другие страны - Францию, Испанию, Португалию, Италию, Турцию и Хорватию. Во многих регионах зафиксированы лесные пожары из-за "теплового купола" горячего воздуха из Северной Африки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждает: подобные экстремальные погодные явления становятся "новой нормой".
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