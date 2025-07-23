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Штраф 2000 евро: в Греции запретили работу под палящим солнцем

Греция, Среда 23 июля 2025 10:58
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Штраф 2000 евро: в Греции запретили работу под палящим солнцем В Греции запретили работать под открытым небом в жару (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Правительство Греции из-за аномальной жары, которая достигла 44 градусов, запретило физическую работу на открытом воздухе в часы пик, а работодателей обязали обеспечить дистанционную работу там, где это возможно. За нарушение будут штрафовать на 2000 евро за каждого сотрудника.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения Ехргеѕѕ.

Новые правила в Греции

По данным Национальной метеорологической службы Греции, опасная жара продлится шесть дней. На этом фоне Министерство труда обнародовало новый свод правил, обязывающий останавливать работу с 12:00 до 17:00 в регионах, где фиксируются сверхвысокие температуры.

Ограничения касаются низменных районов таких региональных единиц, как:

  • Еврос (Суфли)
  • Серрес (Серрес)
  • Лариса (Лариса)
  • Виотия (Алиартос)
  • Халкидики (Полигирос)
  • Иматия (Верия)
  • Трикала
  • Фтиотида
  • Айтолоакарнания
  • Ионические острова
  • Восточный Родос
  • Прибрежные районы Коринфа, Арголиды, Аркадии, Лаконии и Мессинии.

В эти часы запрещено выполнение физических работ на открытом воздухе - на строительных площадках, в зонах ремонта судов, при доставке товаров, в том числе на двухколесном транспорте, роликах и скейтбордах.

Дистанционная работа и исключения

Компании должны организовать дистанционный формат работы, если это позволяет специфика деятельности. Работа служб доставки возможна только при условии, что товары забирает клиент самостоятельно или доставка осуществляется не на мопедах и велосипедах, а в транспорте с кондиционером.

При этом прекращение работы не касается критической инфраструктуры - медицинских учреждений, водо- и электроснабжения, транспорта (морского, наземного, воздушного), при условии соблюдения технических и организационных мер безопасности.

Штрафы за нарушения

Если компания позволит выполнение запрещенной работы, она получит штраф - 2000 евро за каждого работника, который работал в запрещенные часы.

Закроют ли Акрополь

В начале июля из-за жары уже временно закрывали Акрополь - самую известную туристическую достопримечательность Греции. Произойдет ли это снова, пока не подтверждено. Туристам советуют следить за обновлениями на официальном сайте достопримечательности.

Волна жары накрывает Европу

Аномальная погода охватила и другие страны - Францию, Испанию, Португалию, Италию, Турцию и Хорватию. Во многих регионах зафиксированы лесные пожары из-за "теплового купола" горячего воздуха из Северной Африки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждает: подобные экстремальные погодные явления становятся "новой нормой".

Ранее мы писали о том, что из-за аномальной жары во Франции закрыли школы.

Читайте также о том, что в Западной Европе зафиксирован самый жаркий июнь за весь период наблюдений. По данным европейского агентства Copernicus, температура в прошлом месяце превысила средний показатель за 1991-2020 годы почти на 3 градуса.

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