У Карпатах оголосили сніголавинну небезпеку

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Лавини очікуються на високогір'ї Івано-Франківської області

Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними синоптиків, сьогодні, 31 березня, високий рівень сніголавинної небезпеки очікується на високогір'ї Івано-Франківської області. Причиною став інтенсивний приріст снігового покриву. Оголошено 3-й рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні трохи погіршиться погода. Очікується похолодання повітря у центральних, західних і північних регіонах. У більшості регіонів температура повітря вдень становитиме +3+5 градусів. У східних і південних регіонах-до +10+12.

Також повідомлялося, що погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується і синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.

Крім цього синоптики оголосили штормове попередження в Україні. У Карпатах 31 березня очікується помірний сніг, решта часу без опадів. При цьому відзначається висока ймовірність ожеледиці на дорогах (перший рівень небезпеки - жовтий). Вдень у регіоні стовпчики термометрів покажуть до -5, вночі температура опуститься до-9.