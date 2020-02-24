Штормовий вітер, ливні та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні 24 лютого різко погіршиться, оголошено штормове попередження, сильні дощі та хуртовини. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. В Карпатах сьогодні вночі значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.

Також 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг або припинення руху транспорту.

Вночі та вранці 24 лютого по північно-західним районам Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідатимуть II (помаранчевому) рівню небезпечності.

Очікувані погодні умови спричинятимуть ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.

Також в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку сніг з дощем у Волинській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях, на решті території України дощі. Середня температура повітря +1+5. Покриття на дорогах державного значення мокре.

На більшості перевальних ділянках доріг дощі, на Торунському невеликий сніг, на Ужоцькому сніг з дощем. Температура повітря +1+4.

Раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах подекуди перевищує 1 метр. На сніголавинній станції Пожижевська зафіксовано висоту снігового покриву 36-133 сантиметрів.