Штормовий вітер та ожеледиця: погода в Києві погіршиться

У вівторок, 26 січня, погода в Києві погіршиться. Зокрема, очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, завтра в Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Також на київських дорогах очікується ожеледиця.

Погода у Києві 26 січня буде хмарною. Проте вночі та вдень варто очікувати невеликий дощ з переходом в сніг. Температура вночі і вдень буде в районі +2 +4 градусів.

Крім того, у КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

всі вікна будинків повинні бути щільно закриті, а на балконах і лоджіях необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покриву досягне 30 сантиметрів.

Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.