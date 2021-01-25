ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штормовий вітер та ожеледиця: погода в Києві погіршиться

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 26 січня, погода в Києві погіршиться. Зокрема, очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, завтра в Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Також на київських дорогах очікується ожеледиця.

Погода у Києві 26 січня буде хмарною. Проте вночі та вдень варто очікувати невеликий дощ з переходом в сніг. Температура вночі і вдень буде в районі +2 +4 градусів.

Крім того, у КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків повинні бути щільно закриті, а на балконах і лоджіях необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покриву досягне 30 сантиметрів.

Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентр