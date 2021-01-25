Штормовий вітер та ожеледиця: погода в Києві погіршиться

У вівторок, 26 січня, погода в Києві погіршиться. Зокрема, очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця на дорогах.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, завтра в Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Також на київських дорогах очікується ожеледиця.
Погода у Києві 26 січня буде хмарною. Проте вночі та вдень варто очікувати невеликий дощ з переходом в сніг. Температура вночі і вдень буде в районі +2 +4 градусів.
Крім того, у КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:
Нагадаємо, найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покриву досягне 30 сантиметрів.
Крім того, 25 січня у високогір'ї Закарпатській області очікується значна сніголавинна небезпека.