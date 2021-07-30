Штормове попередження в Україні: де будуть град та грози

В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні погода погіршиться у:
В цих регіонах будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, більше 350 населених пунктів залишилися без світла через негоду.
Зазначимо, сьогодні по всій країні сьогодні утримається спекотна погода. Опади прогнозують у східних та південних регіонах.