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Штормове попередження в Україні: де будуть град та грози

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження на сьогодні. Зокрема, в деяких регіонах будуть град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні погода погіршиться у:

  • південно-східній частині,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Сумській областях.

В цих регіонах будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, більше 350 населених пунктів залишилися без світла через негоду.

Зазначимо, сьогодні по всій країні сьогодні утримається спекотна погода. Опади прогнозують у східних та південних регіонах.

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Погода в УкраїніШтормове попередження