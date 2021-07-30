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Дощі підуть на схід України, а спека утримається: прогноз погоди на сьогодні

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П'ятниця 30 липня 2021 08:00
Дощі підуть на схід України, а спека утримається: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні прогнозують дощ та тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

По всій країні сьогодні утримається спекотна погода. Опади прогнозують у східних та південних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні опади очікуються у Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Криму. Там прогнозують дощі з грозами.

Водночас, по всій країні буде спекотно. Температура триматиметься на рівні +28-30 градусів вдень та +18-20 вночі.

Найтепліше буде в південних областях - в Херсонській та Миколаївській прогнозують +31-33 градуси вдень та +20-22 вночі.

Також спекотно буде на Закарпатті, де повітря вдень прогріється до +31 градуса, хоча вночі опуститься до +15.

Дощі підуть на схід України, а спека утримається: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів не очікується.

Водночас, буде досить спекотно. Синоптики прогнозують до +28-30 градусів вдень та +18-20 градусів вночі.

Дощі підуть на схід України, а спека утримається: прогноз погоди на сьогодні

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