Штормове попередження оголошено по Києву та області

Погода у Києві 8 серпня погіршиться, у столиці та області очікуються грози та сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що вдень у столиці 8 серпня очікуються грози, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі очікується ускладнення погодних умов у Закарпатській області, вдень у західних областях грози, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також, на сході та в центрі України сьогодні мінлива хмарність, без опадів. На півдні країни сьогодні теж тепло, температура повітря вдень досягне +28+30. Натомість, у західних областях сьогодні дощі та грози.

Синоптик Наталка Діденко писала, що 7 серпня погода покращиться по всій території країни, температура повітря підвищиться до +30. У Києві сьогодні очікується +26+28 градусів і також можливо буде дощ і гроза.

Крім того, синоптики попереджають про те, що 6-8 серпня у північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.