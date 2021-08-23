Дощі в 8 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні прогнозують на сьогодні дощі у 8 областях. Крім того, на заході України похолодає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпаській областях. В інших регіонах - сухо.
На заході вдень буде +19+26, а вночі +10+14.
На півночі вдень буде +24+26, а вночі +12+14.
На сході очікується вдень +25+28, а вночі +13+16.
На півночі вдень буде +25+28, а вночі +14+17.
У центрі вдень буде +24+27, а вночі +11+16.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.