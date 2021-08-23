ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі в 8 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 23 серпня 2021 10:00
Дощі в 8 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні прогнозують на сьогодні дощі у 8 областях. Крім того, на заході України похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпаській областях. В інших регіонах - сухо.

На заході вдень буде +19+26, а вночі +10+14.

На півночі вдень буде +24+26, а вночі +12+14.

На сході очікується вдень +25+28, а вночі +13+16.

На півночі вдень буде +25+28, а вночі +14+17.

У центрі вдень буде +24+27, а вночі +11+16.

Дощі в 8 областях та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність і без опадів. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
Зеленський попросив Ердогана посприяти звільненню кримських татар з полону Росії
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу