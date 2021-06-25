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Штормове попередження: де буде злива та град

Автор: Анастасія Рокитна

Штормове попередження оголошено у у північних, центральних та південних областях на вихідні. Також прогнозують град та шквали.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У суботу будуть дощі у західних, північних та південних областях.

У неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі вихідні дасть можливість видихнути після тижневої спеки.

РБК-Україна писало, що на цьому тижні зафіксували температурні рекорди у Рівному, Києві, а також на Закарпатті. Разом з тим, у червні в Запоріжжі та області випала найбільша кількість опадів за останні 30 років.

Раніше повідомлялось, що захід України сьогодні накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки.

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Штормове попередженняПогода в Україні