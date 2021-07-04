Температурні "американські гірки": погода в Україні різко змінюватиметься

Погода в Україні в найближчі два тижні продемонструє нестійкість синоптичної ситуації, різні регіони будуть охоплювати то хвилі похолодання, то навпаки - термометри почнуть підскакувати до +35 градусів, а потім знову "впадуть".

Такий прогноз на період з 4 по 18 липня дали синоптики на сайті Meteoprog .

Про нерівномірність таких стрибків температури повітря та не синхронність перепадів у регіонах ми розповімо на прикладі низки обласних центрів на півночі, півдні, заході, сході та центрі України.

Так, у Києві з 4 на 5 липня вдень температурна крива просяде до +24 градусів, і поступово піде вгору до 11 числа до +32 градусів. А з 15 до 18 липня впаде до +25 градусів. Весь цей двотижневий період буде супроводжуватися дощами з грозами упереміш з мінливою хмарністю.

В Одесі якщо 4 липня буде +28 градусів, то вже 5-го стовпчики термометрів опустяться до +22, а до 10 липня підскочать до +30. Після цього наступний тиждень поступово будуть спускатися до +24. Опади в основному очікуються найближчими днями і триватимуть вони до 10-го.

У Львові ж ситуація буде зворотна: температура повітря стрімко підскочить з +17 в неділю до +27 в середу. Далі протягом декількох днів протримається близько +28... +29 градусів, і з 13 на 14 числа різко впаде до +22. Періоди дощів прогнозуються з 4 по 7 липня та з 12 по 16 липня.

У Харкові температура повітря просяде до +25 у вівторок, і піде вгору до +33... +34 до початку наступного тижня. Після цього з 17 на 18 липня впаде до +25 градусів. Період опадів почнеться через тиждень і триватиме теж тиждень.

У Запоріжжі майже весь найближчий тиждень хоч і буде мокро через дощі та грози, зате стовпчики термометрів будуть поводитися досить спокійно. Період з 11 по 17 липня термометри покажуть близько +33... +35 градусів, а 18-го вже впадуть до +25.

У Чернівцях температура повітря буде поступово підніматися з 5 по 13 липня з +20 до +32 градусів, але за три доби "обвалиться" до +19, а до 18 липня знову потеплішає до +24 градусів.

У Чернігові весь найближчий тиждень теплішатиме до +32 градусів, а з 15 до 16 липня стовпчики термометрів впадуть до +24... +25 градусів. Дощові періоди чергуватимуться з ясними.