Штормовое предупреждение. В Одесской области усиливается минная опасность

Погода в Одессе и области во вторник, 11 апреля, ухудшится. Поэтому местных жителей предупредили об угрозе детонации мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Одессы.

По данным синоптиков, завтра в Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Поэтому дрейфующие морские мины могут прибиваться к берегу и детонировать.

"В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду", - добавили в городском совете.

Напомним, украинцев предупредили об угрозе схождения снежных лавин в Карпатах.

Кроме того, синоптики напомнили, что делать во время грозы и шаровой молнии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.