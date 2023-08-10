Шторм в Норвегии: разрушена дамба, эвакуированы тысячи человек

В результате непогоды уровень рек достиг максимального за последние 50 лет показателя. Дома и предприятия были затоплены или снесены оползнями, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Речная дамба электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии обрушилась из-за сильного дождя. Это сооружение расположено на реке Гломма, самой большой водной артерии страны.

Из-за того, что реки вышли из берегов, главные дороги были закрыты, а железнодорожное сообщение в больших частях южной Норвегии было приостановлено. Правительство ждет новых наводнений.

"Следующие два-три дня будут абсолютно критическими, и мы будем мобилизоваться круглосуточно", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере

Шторм обрушился на Скандинавские страны

На Скандинавские страны обрушился мощный шторм "Ганс", вызвавший сильный ветер, дожди и оползни. Он начался в Швеции и впоследствии перевернулся в Норвегию. Также пострадали части Дании и Финляндии.

На восточном побережье, севернее Осло, в некоторых районах западной Норвегии и южной части Тренделага прогнозируется 80-100 мм осадков.