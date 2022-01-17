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Шторм у Києві: швидкість вітру досягла рекордних значень за історію спостережень

Автор: Олександр Білоус

У п'ятницю, 14 січня, максимальна швидкість вітру в Києві досягла 23 м/с (83 км/год). Це близько до рекордних 25 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, рекордний максимум швидкості вітру у столиці дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

Нагадаємо, у 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градусів тепла, що на 0,2 градусів більше кліматичної норми 1991-2020 рр.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - відповідно 9 та 10.

На початку січня 2022 року в Києві було оновлено декілька температурних рекордів. Кліматична норма була перевищена на 9 градусів, що відповідає погоді початку квітня.

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