Шторм у Києві: швидкість вітру досягла рекордних значень за історію спостережень

За даними обсерваторії, рекордний максимум швидкості вітру у столиці дорівнює 25 м/с і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

Нагадаємо, у 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градусів тепла, що на 0,2 градусів більше кліматичної норми 1991-2020 рр.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - відповідно 9 та 10.