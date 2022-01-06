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Погода, як на початку квітня. У Києві оновлено ще два температурних рекорди

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Україна, Четвер 06 січня 2022 11:46
Погода, як на початку квітня. У Києві оновлено ще два температурних рекорди Фото: температурні рекорди оновлені в Києві на початку січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середу, 5 січня, у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала 6,5 градусів тепла. Це на 0,7 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 9,1 градусів, що відповідає погоді початку квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, максимальна температура у столиці 5 січня піднялась до 10,7 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3 градусів. У січні поточного року це вже четвертий рекорд.

Нагадаємо, у 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градусів тепла, що на 0,2 градусів більше кліматичної норми 1991-2020 рр.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні - відповідно 9 та 10.

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