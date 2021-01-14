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Шторм "Філомена" вкрив снігом Іспанію

Автор: Андрій Козловський

Половина Іспанії й досі засипана снігом після шторму "Філомена", який обрушився на країну на минулих вихідних. Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало супутникові знімки території Іспанії.

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Про це йдеться на сайті ESA.

Як повідомляється, знімок був зроблений 12 січня о 11:40 за центральноєвропейським часом з супутника Sentinel-3. На ньому видно, що через два дні після шторму більша частина країни все ще вкрита снігом.

Фото: супутниковий знімок (esa.int)

Нагадаємо, що жертвами потужних снігопадів в Іспанії, спричинених штормом "Філомена", вже стало чотири особи. Також відомо, що в країні лишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. У 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

Також РБК-Україна писало, що у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

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