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Шторм у Чорному морі "загнав" угруповання кораблів РФ у пункти базування

Фото: у Чорному морі шторм загнав угруповання кораблів РФ в пункти базування (t me nexta live)
Автор: Артур Родивилов

Корабельне угруповання російського флоту під впливом тривалого шторму "схудло". Частина кораблів пішла в пункти базування в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зараз угруповання біля кордонів України складається з двох ракетних кораблів і великого десантного корабля. Решта сховалися в пунктах базування.

"Проте загроза ракетних ударів залишається і з моря, і з неба, і з суші. Шторм ще не вщух, тому подорожуючі міни можуть зустрічатися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу "Земля-поверхня" точно вразили Російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами"Калібр" у Чорному морі.

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