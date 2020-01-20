Штепа отримала компенсацію від України за рішенням ЄСПЛ

Ексмер Слов'янська Неля Штепа отримала 3,6 тис. євро компенсації за порушення права на свободу за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами адвоката Олександра Шадріна, зараз Штепа чекає чергового виклику до суду в Харкові. При цьому адвокат не повідомив де на сьогодні перебуває ексмер Слов'янська.

"У мене немає такої інформації. Ймовірно в Слов'янську. Але у неї немає обмежень на пересування", - зазначив Шадрін.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Нелі Штепи. Суд визначив, що відносно ексмера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Зазначимо, Штепу затримали 11 липня 2014, в СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Ексмеру Слов'янська інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Раніше Неля Штепа повідомляла, що планує знову очолити місто.