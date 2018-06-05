Штайнмаєр: Німеччина шукає можливість утримати транзит газу через Україну

Дуда, у свою чергу, сказав, що питання інвестиції "Північого потоку-2" - це питання енергетичної безпеки Європ

Німеччина шукає можливість утримати транзит газу через Україну. Про це заявив президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр, коли обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою російсько-німецький проект газогін "Північний потік-2", повідомляє Польське радіо.

Так, на запитання про загрозу для європейської солідарності та безпеки, яку несе російсько-німецький проект газогін "Північний потік-2", президент Німеччини відповів, що це приватна ініціатива. Однак, як наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр, у розмовах з російською стороною німецький уряд піднімає питання, які турбують, зокрема, Польщу.

"Під час розмови з президентом Росії Владіміром Путіном німецька канцлер Анґела Меркель порушила питання України. Йдеться про те, щоб розвіяти побоювання Польщі та України, що гілка "Північний потік-2" призведе до припинення транзиту газу через територію України. Слід знайти вирішення, яке дозволить утримати транзит газу через Україну", - наголосив він.

Президент Польщі Анджей Дуда, у свою чергу, сказав, що питання інвестиції "Північого потоку-2" - це питання енергетичної безпеки Європи. Польський президент наголосив на тому, що Варшава платить за газ більше, ніж Німеччина, це випливає з відсутності повної диверсифікації постачань сировини.

"Ми змушені купувати газ у Росії, а Росія та "Газпром" цю ситуацію використовують. Ми не хочемо, щоб такого типу ситуації повторювалися у майбутньому, тому втілюємо в життя наші газові проекти, які збезпечать нам та іншим сусідам газову безпеку", - додав президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, що сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Німеччина платить мільярди Росії за "Північний потік-2".