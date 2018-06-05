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Штайнмайер: Германия ищет возможность удержать транзит газа через Украину

НовостиПолитика    05.06.2018 - 21:30
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)
Фото: газопровод "Северный поток" (gazprom.ru)

Дуда, в свою очередь, сказал, что вопрос инвестиции "Северного потока-2" - это вопрос энергетической безопасности Европы

Германия ищет возможность удержать транзит газа через Украину. Об этом заявил президент Германии Вальтер Штайнмайер, когда обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой российско-нимецкий проект газопровод "Северный поток-2", сообщает Польское радио.

Так, на вопрос об угрозе для европейской солидарности и безопасности, которую несет российско-немецкий проект газопровод "Северный поток-2", президент Германии ответил, что это частная инициатива. Однако, как отметил Штайнмайер, в разговорах с российской стороной немецкое правительство поднимает вопросы, которые беспокоят, в частности, Польшу.

"Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель подняла вопрос об Украине. Речь идет о том, чтобы развеять опасения Польши и Украины, что ветка "Северный поток-2" приведет к прекращению транзита газа через территорию Украины. Следует найти решение, которое позволит удержать транзит газа через Украину", - подчеркнул он.

Дуда, в свою очередь, сказал, что вопрос инвестиции "Северного потока-2" - это вопрос энергетической безопасности Европы. Польский президент подчеркнул, что Варшава платит за газ больше, чем Германия, это вытекает из отсутствия полной диверсификации поставок сырья.

"Мы вынуждены покупать газ у России, а Россия и "Газпром" эту ситуацию используют. Мы не хотим, чтобы такого рода ситуации повторялись в будущем, поэтому воплощаем в жизнь наши газовые проекты, которые обезпечат нам и другим соседям газовую безопасность", - добавил президент Польши.

Напомним, что сегодня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Германия платит миллиарды России за "Северный поток-2".

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Теги публикации: Украина, Германия, Польша, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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