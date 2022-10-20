RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штайнмайер работает над поставками ракет для переданных ЗРК, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер работает над поставками ракет для зенитных комплексов, которые ранее были переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с федеральным президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

"Мы сегодня обсудили вопросы приоритета для наших людей - это противовоздушная оборона. Он (Штайнмайер, - ред.) сделает все, чтобы приблизить поставки соответтсвующих ракет к ракетным системам, которые у нас уже есть от наших немецких партнеров. Он над этим также работает, и я ему благодарен за это", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Штайнмайер якобы из "соображений безопасности" отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Позже посол Украины в Германии отметил, что визит находится в конфиденциальном планировании, а Зеленский заявил, что официальный Киев готовится к приезду Штайнмайера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийШтайнмайер