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Штайнмайер работает над поставками ракет для переданных ЗРК, - Зеленский

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Киев, Четверг 20 октября 2022 19:51
Штайнмайер работает над поставками ракет для переданных ЗРК, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер работает над поставками ракет для зенитных комплексов, которые ранее были переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского после встречи с федеральным президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

"Мы сегодня обсудили вопросы приоритета для наших людей - это противовоздушная оборона. Он (Штайнмайер, - ред.) сделает все, чтобы приблизить поставки соответтсвующих ракет к ракетным системам, которые у нас уже есть от наших немецких партнеров. Он над этим также работает, и я ему благодарен за это", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Штайнмайер якобы из "соображений безопасности" отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.

Позже посол Украины в Германии отметил, что визит находится в конфиденциальном планировании, а Зеленский заявил, что официальный Киев готовится к приезду Штайнмайера.

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