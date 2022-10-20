Штайнмаєр працює над поставками ракет для наданих ЗРК, - Зеленський

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр працює над постачанням ракет для зенітних комплексів, які раніше були передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського після зустрічі з федеральним президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Ми сьогодні обговорили питання пріоритету для наших людей - це протиповітряна оборона. Він (Штайнмаєр, - ред.) зробить усе, щоб наблизити поставки відповідних ракет до ракетних систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим також працює, і я йому вдячний за це", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Штайнмаєр нібито з "міркувань безпеки" скасував запланований на 20 жовтня візит до Києва.

Пізніше посол України в Німеччині зазначив, що візит перебуває в конфіденційному плануванні, а Зеленський заявив, що офіційний Київ готується до приїзду Штайнмайєра.

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