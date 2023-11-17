Зеленский подписал закон о направлении налогов с военных на оборону
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 ноября, подписал законопроект №10037 относительно военного НДФЛ и акциза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины и народный депутат Украины Ярослава Железняка.
Отмечается, что с 1 октября до 31 декабря 2023 года военный НДФЛ направляют в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд гривен) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд гривен).
Что будет в следующем году
С 1 января и до 31 декабря года военный НДФЛ распределяется в таких пропорциях:
- 45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд гривен);
- 45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд гривен);
- 10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд гривен).
С 1 января также акциз (кроме местной части 13,44%), который шел в Дорожный фонд.
Закон о направлении налогов с военных на оборону
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
Уже 20 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.
А уже в ноябре Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата.
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