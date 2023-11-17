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Зеленский подписал закон о направлении налогов с военных на оборону

Украина, Пятница 17 ноября 2023 16:35
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Зеленский подписал закон о направлении налогов с военных на оборону Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 ноября, подписал законопроект №10037 относительно военного НДФЛ и акциза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины и народный депутат Украины Ярослава Железняка.

Отмечается, что с 1 октября до 31 декабря 2023 года военный НДФЛ направляют в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд гривен) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд гривен).

Что будет в следующем году

С 1 января и до 31 декабря года военный НДФЛ распределяется в таких пропорциях:

  • 45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд гривен);
  • 45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд гривен);
  • 10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд гривен).

С 1 января также акциз (кроме местной части 13,44%), который шел в Дорожный фонд.

Закон о направлении налогов с военных на оборону

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

Уже 20 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

А уже в ноябре Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата.

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