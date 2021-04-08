Байден назвав застосування зброї в США справжньою епідемією і міжнародною ганьбою

Про це Байден заявив в ході виступу в Рожевому саду Білого дому, передає Reuters .

"Сьогодні ми робимо кроки, щоб протистояти не тільки пов'язаному із застосуванням зброї кризи, а й тому, що насправді є кризою сфери суспільної охорони здоров'я. Нічого з того, що я збираюся порекомендувати, ніяк не вплине на другу поправку (Конституції США, яка гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї, - ред.) ", - сказав Байден.

Він додав, що насильство із застосуванням зброї в США стало справжньою епідемією і міжнародною ганьбою ". За його словами, щорічно стрілянина в американських містах обходиться державі в 280 млрд доларів." Це епідемія, яку необхідно зупинити ", - повторив він.

Байден також закликав "заборонити в своїй країні штурмову зброю і магазини високої ємності". Крім того, президент заявив про необхідність перемогти американське збройне лобі, позбавивши його підтримки з боку законодавчої гілки влади.

Байден оголосив про заходи з посилення правил обігу вогнепальної зброї разом з віце-президентом Камалія Харріс і генеральним прокурором США Мерріка Гарланд.

Пропозиції Білого дому

Згідно з пропозиціями адміністрації Білого дому, Мін'юст США повинен протягом 30 днів виробити свою пропозицію, спрямоване на боротьбу з саморобними пістолетами, які можна купити у вигляді набору деталей для самостійної збірки і зібрати в домашніх умовах "менш ніж за 30 хвилин". Як підкреслили в прес-службі, такими пістолетами користуються злочинці, щоб потім їх неможливо було ідентифікувати, оскільки на такій зброї немає серійних номерів.

Крім того, протягом 60 днів Мін'юст США розробить пропозиції, спрямовані на посилення правил продажу деяких видів прикладів, які "по суті перетворюють пістолет в короткоствольної гвинтівку".

Запропоновано також ряд інших заходів, спрямованих на запобігання інцидентів з насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Зокрема, мова йде про те, щоб наділити суди та місцеві правоохоронні органи розширеними повноваженнями, спрямованими на те, щоб вилучати зброю у тих громадян, які, з їх точки зору, становлять небезпеку для інших жителів.