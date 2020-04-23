У штаті Нью-Йорк рівень зараження коронавірусом серед населення становить близько 14%

В американському штаті Нью-Йорк рівень зараженості коронавірусом серед населення становить 13,9%. Про це повідомив губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо, передає CNBC.

Такі результати були отримані в результаті аналізу на антитіла до коронавірусу, які здали близько 3 тисяч чоловік в штаті. При цьому тестування проводилося серед тих людей, які не знаходяться постійно на домашній самоізоляції.

"Це попередні дані першої фази дослідження на антитіла по всьому штату. У нас є близько 3 тис. проведених аналізів на антитіла з 19 округів і 40 населених пунктів. За попередніми оцінками, рівень зараження становить 13,9%", - сказав Куомо.

Таким чином, імовірно, в штаті можуть мати позитивний результат наCOVID-19 2,7 млн осіб.

Відзначимо, за даними університет Джонса Хопкінса, на даний момент у США підтверджено більше 850 тисяч захворювань. З них понад 263 тисячі в штаті Нью-Йорк.

Раніше РБК-Україна писало, що в штаті Нью-Йорк медики виявили коронавірус COVID-19 у двох домашніх котів. Відзначається, що заразитися домашні тварини могли від своїх господарів або сусідів.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп очікує, що можлива друга хвиля коронавірусу COVID-19 не буде такою масштабною, як перша. За оцінками фахівців, нова спалах може відбутися в лютому наступного року.