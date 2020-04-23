В штате Нью-Йорк уровень заражения коронавирусом среди населения составляет около 14%

В американском штате Нью-Йорк уровень зараженности коронавирусом среди населения составляет 13,9%. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, передает CNBC.

Такие результаты были получены в результате анализа на антитела к коронавирусу, которые сдали около 3 тысяч человек в штате. При этом тестирование проводилось среди тех людей, которые не находятся постоянно на домашней самоизоляции.

"Это предварительные данные первой фазы исследования на антитела по всему штату. У нас есть около 3 тыс. проведенных анализов на антитела из 19 округов и 40 населенных пунктов. По предварительным оценкам, уровень заражения составляет 13,9%", - сказал Куомо.

Таким образом, предположительно в штате могут иметь положительный результат наCOVID-19 2,7 млн человек.

Отметим, по данным университет Джонса Хопкинса, на данный момент в США подтверждено более 850 тысяч заболеваний. Из них более 263 тысяч в штате Нью-Йорк.

Ранее РБК-Украина писало, что в штате Нью-Йорк медики обнаружили коронавирус COVID-19 у двух домашних котов. Отмечается, что заразиться домашние животные могли от своих хозяев или соседей.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп ожидает, что возможная вторая волна коронавируса COVID-19 не будет такой масштабной, как первая. По оценкам специалистов, новая вспышка может произойти в феврале следующего года.