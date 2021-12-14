RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні, витісняючи"Дельту". На сьогодні, на цю мутацію припадає понад 50% заражень в британській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську газету Evening Standard.

Як повідомив виданню глава відділу громадської охорони Здоров'я Лондона Кевін Фентон, останній моніторинг нових заражень коронавірусом в столиці показує, що більше 50% випадків - штам "Омікрон".

"(Цей штам - ред.) замінює "Дельту" в якості домінуючого варіанту", - додав Фентон.

Видання зазначає, що кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях Лондона зросла до 1 360, що стало найвищим показником з початку березня, коли британська столиця виходила з другої хвилі COVID-19.

Нагадаємо, напередодні глава МОЗ Великобританії Саджид Джавід допустив, що у найближчі 48 годин штам "Омікрон" стане домінуючим в Лондоні.

Зазначимо, в Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже на цьому тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛондонКоронавірус