Штам "Омікрон" став домінуючим варіантом коронавірусу в Лондоні, витісняючи"Дельту". На сьогодні, на цю мутацію припадає понад 50% заражень в британській столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лондонську газету Evening Standard.
Як повідомив виданню глава відділу громадської охорони Здоров'я Лондона Кевін Фентон, останній моніторинг нових заражень коронавірусом в столиці показує, що більше 50% випадків - штам "Омікрон".
"(Цей штам - ред.) замінює "Дельту" в якості домінуючого варіанту", - додав Фентон.
Видання зазначає, що кількість пацієнтів з коронавірусом в лікарнях Лондона зросла до 1 360, що стало найвищим показником з початку березня, коли британська столиця виходила з другої хвилі COVID-19.
Нагадаємо, напередодні глава МОЗ Великобританії Саджид Джавід допустив, що у найближчі 48 годин штам "Омікрон" стане домінуючим в Лондоні.
Зазначимо, в Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" може з'явитися вже на цьому тижні.