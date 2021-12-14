Штамм "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса в Лондоне, вытесняя "Дельту". На сегодняшний день, на эту мутацию приходится более 50% заражений в британской столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую газету Evening Standard.
Как сообщил изданию глава отдела общественного здравоохранения Лондона Кевин Фентон, последний мониторинг новых заражений коронавирусом в столице показывает, что более 50% случаев - штамм "Омикрон".
"(Этот штамм - ред.) заменяет "Дельту" в качестве доминирующего варианта", - добавил Фентон.
Издание отмечает, что количество пациентов с коронавирусом в больницах Лондона возросло до 1 360, что стало самым высоким показателем с начала марта, когда британская столица выходила из второй волны COVID-19.
Напомним, накануне глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид допустил, что в ближайшие 48 часов штамм "Омикрон" станет доминирующим в Лондоне.
Отметим, в Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.