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Штамм "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса в Лондоне

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса в Лондоне, вытесняя "Дельту". На сегодняшний день, на эту мутацию приходится более 50% заражений в британской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую газету Evening Standard.

Как сообщил изданию глава отдела общественного здравоохранения Лондона Кевин Фентон, последний мониторинг новых заражений коронавирусом в столице показывает, что более 50% случаев - штамм "Омикрон".

"(Этот штамм - ред.) заменяет "Дельту" в качестве доминирующего варианта", - добавил Фентон.

Издание отмечает, что количество пациентов с коронавирусом в больницах Лондона возросло до 1 360, что стало самым высоким показателем с начала марта, когда британская столица выходила из второй волны COVID-19.

Напомним, накануне глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид допустил, что в ближайшие 48 часов штамм "Омикрон" станет доминирующим в Лондоне.

Отметим, в Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже на этой неделе.

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ВеликобританияЛондонКоронавирус