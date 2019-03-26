У штабі Зеленського спрогнозували ситуацію у другому турі виборів

Для команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського непринципово, хто стане його опонентом у другому турі виборів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прибрати зайвого: з ким і як планують виходити в другий тур виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко".

Зокрема, співрозмовники РБК-Україна в штабі Зеленського запевняють, що для них принципово, з ким виходити в другий тур виборів - з Юлією Тимошенко чи Петром Порошенком. Однак в якості опонента на голосуванні 21 квітня взагалі хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

"Це була б чесна і продуктивна конкуренція, між "новим обличчям в політиці і найпорядним і конструктивним представником "старої системи", - говорить співрозмовник.

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Гриценко також заявив, що "найцікавішою у другому турі була б пара Гриценко-Зеленський". Разом з тим він різко розкритикував потенційного опонента і викликав його на дебати.

У той же час у штабі Зеленського визнають, що пізній старт кампанії міг стати помилкою, і команді кандидата слід було раніше почати відбудовувати структури і мобілізувати прихильників для захисту результату виборів.

За тиждень до голосування у Зеленського бачать два головні завдання - це мобілізація електорату і захист результатів. Щоб мотивувати виборців, в першу чергу, молодь, штаб запустив серію роликів під загальним тегом "Непроєвибори", в яких в доступній формі розповідається, як голосувати не за місцем прописки, як перевірити себе у списках виборців, чому з дільниць не будуть забирати до армії та навіщо взагалі приходити на вибори.

Нагадаємо, раніше у президента Петра Порошенка спрогнозували дії Верховної ради в разі перемоги Зеленського. В його команді впевнені, що парламент до осінніх виборів навряд чи буде проти нього робити якісь радикальні дії.

За даними опитування КМІС, якщо Зеленський вийде у другий тур виборів 2019, він переможе будь-якого зі своїх можливих суперників.