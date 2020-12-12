У штабі повідомили подробиці поранення українських військових на Донбасі

Сьогодні, 12 грудня, двоє українських військових на Донбасі отримали легкі поранення в результаті рикошету ворожих куль. Воїнам надали медичну допомогу та евакуювали до лікарні.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Інцидент стався в результаті порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Вони обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї.

"Внаслідок рикошету ворожих куль двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний", - повідомили в ООС.

Про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 12 грудня в зоні ООС легкі поранення отримали двоє українських військових. Однак подробиці інциденту не повідомлялися.

Зазначимо, за минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.