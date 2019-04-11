В штабі Порошенка заявили про непричетність до скандального відео з Зеленським

У штабі чинного президента Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває вантажівка. Про це заявили в штабі Порошенка.

В штабі заявили, що мають ніякого відношення до "чорного" ролика про кандидата в президенти Володимира Зеленском.

"У відповідь на численні запити журналістів повідомляємо, що передвиборний штаб Петра Порошенка не має ніякого відношення до "чорного" ролика про кандидата в президенти Володимира Зеленского з кокаїном", - зазначають у штабі Порошенка.

Нагадаємо, за фактом розповсюдження відеоролика за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського відкрито кримінальне провадження. За результатами моніторингу соціальних мереж, Нацполіціюй були виявлені факти розповсюдження відеоролика, в якому кандидата на пост президента нібито збиває вантажівка.

Зараз триває перевірка, в рамках якої поліція з'ясовує обставини появи цього відео та осіб, причетних до його замовлення, виготовлення та розповсюдження. Також готується офіційний запит до представників адміністрації соцмереж, які поширили це відео, - з метою його видалення. Крім того, поліція перевіряє можливу наявність загрози його життю чи здоров'ю.