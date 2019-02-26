В штабі Порошенка прокоментували дані програми "Наші гроші" про закупівлі в армії

За словами Медведєва, це "передвиборна технологія"
Спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв назвав появу даних журналістського розслідування Bihus.Info "Наші гроші" про розкрадання коштів при проведенні закупівель для армії, в якому фігурують перший заступник РНБО Олег Гладковський і його син Ігор, "передвиборчою технологією напередодні президентських виборів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами "це стовідсоткова передвиборна технологія".
"Тому що до виборів залишається місяць. Безумовно, такі речі покликані не стільки встановити якісь факти і дізнатися істину, як вплинути на розстановку виборчих сил", - сказав Медведєв.
Разом з тим, він не відповів, хто може за цим стояти.
"У мене, звичайно, є версії і навіть деякі інформативні дані, які дозволяють робити висновки для себе, проте на відміну від наших опонентів я не хочу робити голослівних звинувачень", - заявив він і додав, що доказів у нього немає, а є впевненість і версії, хто це зробив.
За його словами, коло "умовно підозрюваних" - не широке, тому що "є три-чотири кандидати, які серйозно беруть участь в президентській гонці".
Нагадаємо, згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадання в оборонному комплексі України.
Раніше, в 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки та інших правоохоронних органів було розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах державного концерну "Укроборонпром"