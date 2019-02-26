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В штабі Порошенка прокоментували дані програми "Наші гроші" про закупівлі в армії

Новини » Політика    26.02.2019 - 15:49
В штабі Порошенка прокоментували дані програми "Наші гроші" про закупівлі в армії
Фото: Олег Медведєв (УНІАН)

За словами Медведєва, це "передвиборна технологія"

Спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв назвав появу даних журналістського розслідування Bihus.Info "Наші гроші" про розкрадання коштів при проведенні закупівель для армії, в якому фігурують перший заступник РНБО Олег Гладковський і його син Ігор, "передвиборчою технологією напередодні президентських виборів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами "це стовідсоткова передвиборна технологія".

"Тому що до виборів залишається місяць. Безумовно, такі речі покликані не стільки встановити якісь факти і дізнатися істину, як вплинути на розстановку виборчих сил", - сказав Медведєв.

Разом з тим, він не відповів, хто може за цим стояти.

"У мене, звичайно, є версії і навіть деякі інформативні дані, які дозволяють робити висновки для себе, проте на відміну від наших опонентів я не хочу робити голослівних звинувачень", - заявив він і додав, що доказів у нього немає, а є впевненість і версії, хто це зробив.

За його словами, коло "умовно підозрюваних" - не широке, тому що "є три-чотири кандидати, які серйозно беруть участь в президентській гонці".

Нагадаємо, згідно з журналістським розслідуванням, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми з розкрадання в оборонному комплексі України.

Раніше, в 2016-2018 роках за матеріалами Служби безпеки та інших правоохоронних органів було розпочато кілька кримінальних справ, пов'язаних з фінансовими порушеннями на підприємствах державного концерну "Укроборонпром"

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