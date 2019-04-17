В штабі Порошенка пропонують збільшити час дебатів

Дебати на "Олімпійському" мають тривати близько 90 хвилин за регламентом, який визначений в постанові ЦВК. Про це повідомив речник виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медвєдєв, передає кореспондент РБК-Україна.

У штабі Порошенка вважають, що за основу проведення дебатів на НСК "Олімпійський" мають взяти порядок проведення дебатів для "Суспільного", який затверджений постановою ЦВК.

"Єдина зміна яку варто внести, години замало. Можливо варто було б розширити цей проміжок часу до 90 хвилин", - повідомив Медвєдєв .

Згідно постанови, кандидати мають мати вступне слово по 5 хвилин.

"Хто виступає першим та другим визначатиме жеребкування. Після вступних слів кандидатів розпочинається дискусія. В цьому є відмінність від прес-конференції. Під час дискусії питання один одному ставлять кандидати. В положенні ЦВК регламентується, що питання має тривати не більше 1 хвилини, а тривалість відповіді не більше 3 хвилин", - додав він.

Раніше повідомлялося, що штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка ще не погодили формат проведення передвиборних дебатів.

РБК-Україна писало, що Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00. Крім того, у штабі Зеленського підтвердили підписання тристоронньої угоди зі штабом Порошенка і НСК "Олімпійський". Переговори тривають.