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У штабі ООС заявили, що виявлений на Донбасі арсенал вже два місяці під охороною ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     01.05.2020 - 01:34
У штабі ООС заявили, що виявлений на Донбасі арсенал вже два місяці під охороною ЗСУ
Фото: виявлений БТР (gp.gov.ua)

Прокурори були допущені на арсенал, де зберігалася зброя ССО, в рамках іншої кримінальної справи

Виявлений в Донецькій і Дніпропетровській областях арсенал зброї два місяці тому взято на облік і перебуває під охороною військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що днями представники прокуратури та Національної поліції за рішенням суду в рамках іншого кримінального провадження були допущені на зазначений об'єкт.

"Два місяці тому спільною комісією у складі представників Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової контррозвідки Служби безпеки України та інших правоохоронних органів обліковано озброєння і техніка, що знаходилися на об’єкті, який прийнято під охорону", - йдеться в повідомленні.

Заходи щодо встановлення належності озброєння і техніки Збройних Сил України тривають. Даний об'єкт знаходиться під охороною військових.

У штабі ООС закликали представників силових органів та ЗМІ не поширювати чутки й не перекручувати факти.

Нагадаємо, прес-центр операції Об'єднаних сил з посиланням на військову прокуратуру повідомив, що в Донецькій і Дніпропетровській областях виявили найбільший з початку війни на Донбасі незаконний арсенал зброї.

Так, на складі виявили БМП, БТР, протитанкову гармату, три міномети. Крім того знайшли близько 100 тонн боєприпасів, серед яких кілька сотень 122 мм пострілів до гармат, тисячі різних мін, більше тисячі бойових гранат, десятки тисяч патронів калібру 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм і близько півмільйона патронів калібру 5,45 мм і 7,62 мм.

Раніше на території занедбаного дитячого табору в зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили арсенал зброї. За даними СБУ, зброю і боєприпаси планувалося вивезти з району проведення ООС.

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