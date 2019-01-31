У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу

Втрат серед ЗСУ немає

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 30 января, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, трижды велись обстрелы с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Новомихайловка.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции в районе населенного Кряковки, Хутора Вольный, Попасной, Крымского.

"По данным разведки, 30 января, двое оккупантов уничтожены, трое получили тяжелые ранения. В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - отметили в штабе.

Напомним, украинские военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков. Разведгруппа нейтрализовала боевиков и захватила вооружение, противник оставил при отступлении.