Фото: трофейна зброя (facebook.com/pressjfo.news)

Розвідгрупа нейтралізувала противника і захопила його озброєння

Українські військові в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі знешкодили засідку бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора розвідники зі складу однієї з військових частин, яка виконує завдання на Докучаєвському напрямку, виявили засідку противника. Розвідгрупа нейтралізувала бойовиків і захопила озброєння, яке противник залишив при відступі. Мова йде про протитанковий ракетний комплекс "Фагот", ручний протитанковий гранатомет і крупнокалиберний кулемет "Утьос".

Фото: трофейна зброя (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі жодин український військовий не постраждав. За даними розвідки, 29 січня чотирьох бойовиків ліквідували, шестеро отримали поранення.

Зазначимо, Служба безпеки України викрила вербування військових спецслужбами РФ. Для вербування використовували психологічний і фізичний тиск, погрожували життю і здоров'ю військовослужбовців і членам їх сімей. Обидва офіцери не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам України.