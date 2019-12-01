У штабі ООС розповіли, скільки бойовиків РФ ліквідували на Донбасі у листопаді

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли, скільки бойовиків з незаконних збройних формувань Росії було ліквідовано в листопаді цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Як повідомляється, у випадку загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп російських бойовиків, українські військовослужбовці дають відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

"За інформацією розвідки збройних сил, у листопаді 2019 року, втрати збройних формувань Російської Федерації склали 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 - складають санітарні втрати ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що добу в ООС пройшли без втрат, однак противник 4 рази порушив режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції української армії заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік. Це означає, що КПВВ будуть працювати щоденно з 08:00 до 17:00.